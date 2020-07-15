Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda!

Milli yıldız Merih Demiral’dan müjdeli haber geldi. 12 Ocak’ta Roma ile oynanan mücadelede çapraz bağları kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, takımının bu akşam çıkacağı Sassuolo deplasmanında hocası Maurizio Sarri tarafından kadroya dahil edildi. Son iki haftadır bireysel olarak çalışan ve geçtiğimiz günlerde takım çalışmalarına da başlayan Demiral, 186 gün sonra bir müsabaka kadrosuna alındı.
Juventus’un şampiyonluk yarışında çıkacağı zorlu Sassuolo maçı 22.45’te başlayacak. Teknik direktör Sarri, bu kritik maçın kadrosunu ise şu isimlerden oluşturdu:
KALECİLER: SZCZESNY, PİNSOGLİO, BUFFON.
Defanslar: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Merih Demiral.
Orta sahalar: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bricklayer.
Forvetler: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.