FIFA, 5 oyuncu değişiklik kararını uzattı

FIFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre IFAB Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonunda kulüplere tanınan 5 oyuncu değişikliği hakkını 2020-2021 sezonunu sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Kural, Ağustos 2021’e kadar devam edecek. FIFA, bazı liglerin başlama ve bitiş süresinin daralması nedeniyle futbolcu sağlığını korumak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı.
FIFA ayrıca yaptığı açıklamada aldığı kararı federasyonlara ileterek, son kararın yerel federasyonlarda olduğunu da belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.