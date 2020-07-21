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21 Tem 2020 - 15:22- Siyaset G: 21 Tem 2020 - 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde; dışa bağımlılığı yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürdük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: "Son iki yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 950’si ölü, 732’si yaralı veya sağ, 672’si teslim olmak üzere toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardık. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400’lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son 1,5 yılda PKK’nın 400’e yakın eylemini engelledik.15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ’yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. Hamdolsun, 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DEAŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir.Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır."
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21 Tem 2020 - 15:22 İHA Ankara- Siyaset

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