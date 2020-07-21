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21 Tem 2020 - 15:25- Gündem G: 21 Tem 2020 - 15:26

Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Edirne’nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından yüzlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu Edirne’de aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan yüzlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne’ye akın etti.

AYLAR SONRA ZİYARETÇİ AKINI

"Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne’de aylar sonra ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, vatandaşlar Edirne gastronomisine özgü yemekleri yiyorlar ardından Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin kültürel alanlarıyla birlikte tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Bazı vatandaşlar tarihi Selimiye Camisi’nin gölgesinde oturdu, bazı vatandaşlar ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.

İSTANBUL’UN KALABALIĞINDAN KAÇTIK

Edirne’de korona virüs vakasının olmamasının cezp edici olduğunu söyleyen ve İstanbul’dan Edirne’ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul’un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.

GELMEMİZDE VAKA OLMAMASI ETKİLİ OLDU

Yine İstanbul’dan gelen başka bir aile ise Edirne’de vaka olmamasının gelmelerinde etkili olduğunu vurgulayarak, Edirne’de kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN KÜÇÜK İLLERE KAÇTIK

İzmir’den geldiğini söyleyen bir çift ise, İzmir’de çoğunlukla kurallara uyulmadığını öne sürerek, adeta kaçtıklarını ve Edirne’de herkesin maskeyle gezdiğini görünce duygulandığını söyledi.

21 Tem 2020 - 15:25 İHA Edirne- Gündem

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