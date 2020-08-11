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11 Ağu 2020 - 16:03- Gündem G: 11 Ağu 2020 - 16:04

Son Dakika! Bakan Akar'dan net sözler: ''Önlemler alındı, izin verilmeyecek''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da video telekonferansla katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.

- "Hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek"

Süren faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca refakat ve koruma sağlandığını anımsatan Akar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

- Terörle mücadele tavizsiz devam edecek

Teröristle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğini belirten Hulusi Akar, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan Kovid-19 ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini kaydetti.

11 Ağu 2020 - 16:03 AA Ankara- Gündem

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