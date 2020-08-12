Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Ağu 2020 - 15:39- Gündem G: 12 Ağu 2020 - 15:40

Bakan Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladığı Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile baş başa görüşmesi sonrasında heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi.

Akar, Kaba'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Kaba heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

12 Ağu 2020 - 15:39 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi... mask
Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''Asla unutmayacağız" mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''Asla unutmayacağız"
O ilde vaka sayısıyla birlikte ev karantinaları da arttı! mask
O ilde vaka sayısıyla birlikte ev karantinaları da arttı!
Ankara'da koronavirüs tedbirleri denetlendi... Çankaya'da uygulamalar yoğunlaştırıldı mask
Ankara'da koronavirüs tedbirleri denetlendi... Çankaya'da uygulamalar yoğunlaştırıldı
Türkiye'de Kovid-19'dan 224 bin 970 kişi iyileşti mask
Türkiye'de Kovid-19'dan 224 bin 970 kişi iyileşti
Skandal düğün! Gelinin annesi 'duyulursa düğüne gelmezler' dedi ve herkese virüs saçtı mask
Skandal düğün! Gelinin annesi 'duyulursa düğüne gelmezler' dedi ve herkese virüs saçtı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım mask
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü! mask
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü!

GALERİ

Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu mask
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber mask
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber
Vali Yardımcısı annesi ve erkek kardeşini öldürdü! - Video Haber mask
Vali Yardımcısı annesi ve erkek kardeşini öldürdü! - Video Haber
En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber mask
En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber mask
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber mask
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL