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18 Eyl 2020 - 16:42- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 16:43

Bakan Akar'dan Gaziler Günü mesajı

"Cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde, başı dik ve özgür yaşamamızı, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde, başı dik ve özgür yaşamamızı, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bugünün, devletin bekası, asil Türk milletinin huzur ve güvenliği için üstün bir cesaret ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerin gurur günü olduğunu belirten Akar, milli ve manevi değerler uğruna canını seve seve feda etmeyi göze alıp şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden "gazilik" onuruyla çıkan kahramanlara bu anlamlı gün vesilesiyle saygı ve şükranlarını sundu.

Bugünün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi"lik unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 99'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Akar, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Karakteri bağımsızlık olan asil Türk milletinin kutsal değerleri için tarih boyunca mücadele ettiğini, bu değerleri uğruna gerektiğinde canını vermekten çekinmediğini vurgulayan Akar, bu nedenle şehitlik makamı ve gazilik nişanının, Türk milletinin kültürel değerleri içinde en yüce rütbelerden sayıldığını, şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlıklarının da milletin hafızasına ebediyen kazındığını belirtti.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde, başı dik ve özgür yaşamamızı, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır. Yazdıkları kahramanlık destanları da nesilden nesle aktarılarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Şehit ve gazilerimiz, aynı zamanda şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla vatan toprağımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir."

Mücadelenin, yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi." anlayışıyla aralıksız devam edeceğini belirten Akar, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

18 Eyl 2020 - 16:42 AA Ankara- Gündem

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