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28 Eyl 2020 - 17:06- Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye – Hollanda JETCO Toplantısı İmza Törenine videokonferans yöntemiyle katıldı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye – Hollanda JETCO Toplantısı İmza Törenine videokonferans yöntemiyle katıldı.
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28 Eyl 2020 - 17:06 AA Ankara- Ekonomi

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