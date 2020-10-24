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24 Eki 2020 - 10:57- Gündem G: 24 Eki 2020 - 10:58

Son Dakika! Bakan Soylu tatbikat için tarih verdi!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.
# istanbul

24 Eki 2020 - 10:57 AA İstanbul- Gündem

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