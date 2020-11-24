Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Kas 2020 - 23:16- Spor

Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara&#39;da sona erdi.Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tah...
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, kılıç, epe ve flöre branşlarında, 23 ilden 1065 eskrimci, şampiyonluk için mücadele etti.

Şampiyonanın altıncı gününde konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Büyük Erkekler Flöre" kategorisinde dereceye giren sporculara madalyalarını verirken, Olimpik Sporcular ve hakemlerle de bir araya geldi.

Madalya töreni ardından Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Bakan Kasapoğlu’na eskrime verdiği desteklerden dolayı plaket takdim ederek, 2019 Avrupa Şampiyonu Nisanur Erbil’in kılıcını da hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen şampiyonanın son gününde piste çıkan sporcular, karşılaşmalardan önce Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenleri törenle andı.

Turnuvada,17 Yaş Altı Erkekler Kılıç kategorisinde Efe Dinç, kızlarda Serra Macit, Genç Erkeklerde Muhammed Furkan Kalender, Genç Kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, Büyük Erkeklerde Muhammed Anasız, Büyük Kadınlarda Iryna Shchukla, Yıldız Erkekler Flöre'de Mustafa Burak Çufadar, Yıldız Kızlarda Alisa İsbir, Genç Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Genç Kadınlarda Alisa İsbir, Büyük Erkeklerde Poyraz Tuncer, Büyük Kadınlarda Alisa İsbir, Yıldız Erkekler Epe'de Murat Meriç, Yıldız Kızlarda Aleyna Ertürk, Genç Erkeklerde Emir Akal, Genç Kadınlarda Aleyna Ertürk, Büyük Erkeklerde Ömer Kaan Öztunç ve Büyük Erkeklerde Aleyna Ertürk birinci oldu.

24 Kas 2020 - 23:16 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya Üniversitesi – Büyükşehir Belediye Adana Basketbol mask
Çankaya Üniversitesi – Büyükşehir Belediye Adana Basketbol
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor mask
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
İlbank – Aydın Büyükşehir Belediyespor mask
İlbank – Aydın Büyükşehir Belediyespor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TSYD Ankara Şubesi yönetimini ağırladı mask
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TSYD Ankara Şubesi yönetimini ağırladı
Galatasaray'ın konuğu Kayserispor mask
Galatasaray'ın konuğu Kayserispor
Gençlerbirliği – Fenerbahçe mask
Gençlerbirliği – Fenerbahçe
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mardin'de 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi mask
Mardin'de 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı mask
Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı
Son Dakika! 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Koca ayrıntıları açıkladı... mask
Son Dakika! 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Koca ayrıntıları açıkladı...
TÜBİTAK 105 personel alacak mask
TÜBİTAK 105 personel alacak
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi mask
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 35 kişi tutuklandı mask
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 35 kişi tutuklandı

GALERİ

Avukatlık Ücreti Tarifesi 2021! Boşanma, İcra, Ceza, Tüketici Danışma Avukat Ücretleri 2021 mask
Avukatlık Ücreti Tarifesi 2021! Boşanma, İcra, Ceza, Tüketici Danışma Avukat Ücretleri 2021
Biryağ Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Biryağ Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir? mask
Biryağ Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Biryağ Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir?
Ankara'da Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Vize Başvurusu ve Randevu Alma 2021 mask
Ankara'da Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Vize Başvurusu ve Randevu Alma 2021
Masterchef’te Diskalifiye Kaosu! Elendi Ama Hala Ekranda, Uğur’un Diskalifiyesi Senaryo muydu? Acun Ilıcalı’nın Son Açıklaması? mask
Masterchef’te Diskalifiye Kaosu! Elendi Ama Hala Ekranda, Uğur’un Diskalifiyesi Senaryo muydu? Acun Ilıcalı’nın Son Açıklaması?
Yudum Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Yudum Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir? mask
Yudum Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Yudum Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir?
Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi! mask
Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL