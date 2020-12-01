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01 Ara 2020 - 21:08- Gündem G: 01 Ara 2020 - 21:09

Hakkari'de Onbaşı Osman Güler kaza sonucu şehit oldu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler şehit asker için taziye mesajı yayımladı

Elif Duman
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Çukurca bölgesinde üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir askerin yaralandığı ve sevk edildiği hastanedeki müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

- Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Aralık 2020 tarihinde Hakkari/Çukurca'da meydana gelen araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı. TSK'nın Twitter hesabından "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." başlığıyla yayımlanan taziye mesajında şehidin fotoğrafı da yer aldı.

Orgeneral Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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01 Ara 2020 - 21:08 AA Ankara- Gündem

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