Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, antrenman öncesi sahada takımla bir araya geldi.

Motivasyon konuşması yapan Cavcav, futbolculara Aytemiz Alanyaspor maçında başarılar diledi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.