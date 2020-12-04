Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, antrenman öncesi sahada takımla bir araya geldi.
Motivasyon konuşması yapan Cavcav, futbolculara Aytemiz Alanyaspor maçında başarılar diledi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.