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21 Ara 2020 - 11:05- Gündem G: 21 Ara 2020 - 11:06

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya’ya geldi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'e geldi.

Elif Duman
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'e geldi.

Şentop ve beraberindeki heyet, özel uçakla geldikleri Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı Goran Misovski, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ın yanı sıra ve ülkedeki siyasiler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Şentop'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik ediyor.

Şentop ziyaret kapsamında 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek.

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21 Ara 2020 - 11:05 AA - Gündem

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