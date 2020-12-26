Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Ara 2020 - 12:09- Gündem G: 26 Ara 2020 - 12:10

Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti Üst düzey görüşmeler yapması beklenen Akar ve komutanların, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelmesi planlanıyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
# libya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tsk, hulusi akar, Mehmetçik, ziyaret

26 Ara 2020 - 12:09 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı mask
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
ATO Başkanı Baran’dan “Esnaf ve Tacire Destek” Teşekkürü mask
ATO Başkanı Baran’dan “Esnaf ve Tacire Destek” Teşekkürü
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı mask
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı mask
Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir köy daha karantinaya alındı! mask
Bir köy daha karantinaya alındı!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı mask
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Bakan Pakdemirli açıkladı! O destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak... mask
Bakan Pakdemirli açıkladı! O destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak...
Ankara'da FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturma! 21 gözaltı kararı mask
Ankara'da FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturma! 21 gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması süresince temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmada sıkıntı olmaması için tedbirleri aldı mask
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması süresince temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmada sıkıntı olmaması için tedbirleri aldı
Son Dakika... KPSS-2020/2 Merkezi Yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta başlıyor mask
Son Dakika... KPSS-2020/2 Merkezi Yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta başlıyor
Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

GALERİ

Liseler Karne Alacak Mı? İlk, Orta ve Liselerde Karne Verilmeyecek Mi? mask
Liseler Karne Alacak Mı? İlk, Orta ve Liselerde Karne Verilmeyecek Mi?
Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün? Yılbaşı Kısıtlaması Hangi Günler? mask
Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün? Yılbaşı Kısıtlaması Hangi Günler?
Sosyal Medyanın Gülen Yüzü CZN Burak Kimdir? Yaşını ve Nereli Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! mask
Sosyal Medyanın Gülen Yüzü CZN Burak Kimdir? Yaşını ve Nereli Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız!
Ankara Mamak'ta Zabıta adayları spor testinde ter döktü mask
Ankara Mamak'ta Zabıta adayları spor testinde ter döktü
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR mask
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR
Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e Gelişinin 101’inci yılı coşkuyla kutlandı mask
Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e Gelişinin 101’inci yılı coşkuyla kutlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL