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01 Oca 2021 - 12:19- Hukuk G: 01 Oca 2021 - 12:20

2021 CMK Ücret tarifesi yayımlandı! İşte Avukatlara Ödenecek CMK Ücret Tarifesi

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CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi
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Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2021 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 lira, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 778 lira, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 lira, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 358 lira, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1536 lira ödenecek.

Söz konusu kişiler, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 856 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1536 lira ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 1729 lira alacak.

Söz konusu tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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01 Oca 2021 - 12:19 AA Ankara- Hukuk

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