Pandemi döneminde hangi sektörler eleman arıyor?

Pandemi döneminde pek çok işletme küçülmeye gitti, bazıları ise kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte hizmet sektöründe de birçok kişi işsiz kaldı. İş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti eden mobil uygulama 24 Saatte İş, bu dönemdeki iş ilanı datalarını açıkladı. Bu verilere göre yeme-içme, perakende gibi sektörlerde ilan sayıları hızla düşerken, sanayi, depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı. Mart ayından beri yaklaşık 36 bin kişinin iş bulmasına aracılık eden 24 Saatte İş’te iş bulunan sektörlere bakıldığında kargo/kurye/lojistik, satış, imalat, idari ve perakende/mağazacılık ilk sıralarda yer aldı.

Pandemi döneminde sağlıkla birlikte insanların endişe duyduğu bir diğer konu işleri oldu. Pek çok işletme küçülmeye hatta kapanmaya giderken birçok kişi de işsiz kaldı. Özellikle hizmet sektöründe yer alanlar insanlarla birebir iletişimde olan sektörler bundan zarar görürken bazı iş kolları ise artan iş yükü nedeniyle istihdamı artırdı. Doğru iş ile doğru adayın hızlı ve efektif bir şekilde karşılaşmasının ne kadar önemli olduğundan yola çıkarak kurulan 24 Saatte İş pandemi dönemindeki iş ilanları datalarını paylaştı. 24 saat içerisinde iş başvuruna cevap alınmasını garanti eden 24 Saatte İş uygulaması ile zorlu iş arama sürecinin pratik hale getirilmesi ve adaylara yakın lokasyonlardaki en uygun işlerin sunulması hedefleniyor.

YEME IÇME SEKTÖRÜ ILANLARI DÜŞTÜ SANAYI LOJISTIK ILANLARI ARTTI

24 Saatte İş verilerine göre pandemi öncesindeki süreçte yeme-içme perakende ve çağrı merkezleri ilanları pandemi sonrasında ise kurye lojistik e-ticaret ve üretim ile ilgili ilanlar ön plana çıktı. İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Gaziantep en çok ilan verilen iller olurken bölgesel olarak sektörler farklılık gösterdi. Pandemi sonrasındaki süreçte Tekirdağ ve İstanbul Hadımköy tarafında sanayii ilanları yoğunluktayken pandemi öncesi süreçte Kadıköy Nişantaşı Bakırköy tarafında kafe restoran ve satış danışmanı ilanları yoğunlukta oldu.

İLANLARDA SEKTÖREL KOMPOZISYON DEĞIŞTI

24 Saatte İş kurucularından Gizem Yasa pandemi döneminin tahminleri ve beklentileri alt üst eden bir dönem olduğunu söylüyor: İlan sayısında bu dönemde çok büyük bir değişiklik olmamasına rağmen sektörel kompozisyon değişti. Yeme içme perakende gibi sektörlerde ilan sayıları hızla düşerken sanayi depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı ve bu sektörlerde eleman ihtiyacı doğdu.

24 SAAT IÇINDE CEVAP ALMA GARANTISI

24 Saatte İş kurucularından Mert Yıldız ise 24 Saatte İş olarak pandeminin etkilerinin görüldüğü Mart ayından beri yaklaşık 36 bin kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini belirtiyor. İş bulan 36 bin kişinin sektörlerine bakıldığında ilk sırada 7.112 ile kargo/kurye/lojistik yer alıyor. Ardından 5.542 ile satış 3.891 ile imalat 3.890 ile idari ve 3.501 ile perakende/mağazacılık geliyor. Listede öne çıkan diğer sektörler ise restoran temizlik teknoloji ve tanıtım olarak sıralanıyor. Sistemlerinde 90 bin şirket ve 25 milyon aday bulunduğunu belirten Yıldız Adaylar 2 dk içinde temel bilgilerini girerek hızlıca yakınlarındaki iş ilanlarına ulaşabiliyor. İşverenler de aradıkları profildeki adaylarla 24 saat içinde iletişime geçerek süreci başlatabiliyor. Hızın çok önemli olduğu günümüzde adayların günler haftalar hatta bazen aylar süren iş arama sürecini kısaltıyor teknolojinin gücünü arkamıza alarak iş arama sürecini adaylar için pratik ve keyifli bir hale getiriyoruz diyor.

24 SAATTE İŞ HAKKINDA

24 Saatte İş doğru iş ile doğru adayın en etkin ve hızlı biçimde eşleşmesinin ne kadar önemli olduğundan yola çıkarak 2017 yılında kuruldu. Teknolojinin gücünü arkasına alarak iş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti eden bir mobil uygulama olan 24 Saatte İş iş arama sürecini adaylar için pratik ve keyifli bir hale getiriyor belirsiz süreçleri ortadan kaldırıyor. Adaylar CV oluşturmadan 1 dakikada doldurabilecekleri profil ile en yakın en uygun işlere başvurabilirken işverenler ise çalışan adaylarının başvurularını hemen değerlendirip görüşmelere başlayabiliyor. Kısa sürede 2.5 milyondan fazla aday ve 90.000 şirketi bünyesine katan 220.000den fazla adayın iş bulmasını sağlayan 24 Saatte İş hızla büyümeye devam ediyor.