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07 Oca 2021 - 21:23- Gündem G: 07 Oca 2021 - 21:24

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "MAKÜ Genç Ofis"in açılışını yaptı

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"Liselerde, üniversitelerde gençler neredeyse biz oradayız. Ülkemizin dört bir yanında açtığımız genç ofislerinin en güzellerinden birinin Burdur'umuzda açılışını yapmaktan ayrı bir mutluluk yaşadık" "Gençler bizim her şeyimiz, en önemli varlığımız, onlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkanı seferber etmekte kararlıyız"
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liselerde, üniversitelerde gençler neredeyse orada olduklarını belirterek, "İnşallah yarınlar gençlerimizle çok daha aydınlık ve müreffeh olacak." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaptırılan spor salonunu ve kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine (MAKÜ) geçen Kasapoğlu, MAKÜ Genç Ofis'in açılışını yaptı.

Bakan Kasapoğlu, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Burdur'un önem verdikleri illerden biri olduğunu belirterek, kenti gençlik ve sportif yatırımlarla her geçen gün daha yukarı taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'nin en güzel spor salonlarından birini gezdiklerini ifade eden Kasapoğlu, antrenman salonlarıyla özel bir yatırımı Burdur'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kasapoğlu, yarı olimpik yüzme havuzunu da incelediğini aktararak, havuzun vatandaşlar tarafından aktif kullanıldığını görmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Bugün Burdur ve ilçelerinde gerçekleştirecekleri gençlik merkezleri, sentetik semt sahaları, spor salonları ve yüzme havuzları, yurtlar gibi yatırımları içeren önemli bir protokol imzaladıklarını kaydeden Kasapoğlu, yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

- "Yarınlar gençlerimizle çok daha aydınlık ve müreffeh olacak"

Kasapoğlu, bu tesislerde yarınların sporcularını ve her branşta şampiyonlarını yetiştirecekleri konusunda iddialı olduklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz gerek stat gerekse spor bilimleri fakültesi ülkemizin önemli projelerinden bir tanesi. Liselerde, üniversitelerde gençler neredeyse biz oradayız. Ülkemizin dört bir tarafında açtığımız genç ofislerinin en güzellerinden birinin Burdur'umuzda açılışını yapmaktan ayrı bir mutluluk yaşadık. Valimize, rektörümüze teşekkür ederiz. Gençler bizim her şeyimiz, en önemli varlığımız, onlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkanı seferber etmekte kararlıyız. İnşallah yarınlar gençlerimizle çok daha aydınlık ve müreffeh olacak. Burdur'a teşekkür ediyorum, yine temasımız ve ziyaretimiz olacak."

Genç ofislerin üzerinde hassasiyetle durdukları çalışmalardan biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Genç ofisleri, gençlere 7 gün 24 saat hizmet verecek, Bakanlığın imkanlarına erişim ve ulaşım sağlayacak bir merkez. Gençlerimizin o değerli vakitlerinin çok daha değerlenmesine katkılar sağlayacak bir merkez. Burdur'a gençlerimize ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin değerli gençlerine hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, inceleme yaptığı spor salonunda potaya basket attı. MAKÜ Stadyum'unda ise sporcularla fotoğraf çektirdi ve kaleye şut çekti.

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07 Oca 2021 - 21:23 AA Burdur- Gündem

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