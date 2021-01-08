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08 Oca 2021 - 13:23- Gündem G: 08 Oca 2021 - 13:24

ATO’dan Ticari Hayata “Aşı” Önerisi

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ATO Başkanı Baran: “Hizmet sektörü öncelikli aşılanacaklar kapsamına alınsın”
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8 OCAK 2021Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ağırlıklı olarak hizmet ana sektörü altında yer alan ve pandemi önlemleri nedeniyle kapanmak veya kısmen hizmet vermek zorunda kalan işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi için aşılamalarda öncelik verilmesini istedi. Baran, “Hizmet sektörü öncelikli aşılanacaklar kapsamına alınsın” dedi.

“KAPALI İŞLETMELERİN BİR AN ÖNCE FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI İÇİN ÖNCELİKLİ AŞILAMA VE HES KODU ÇÖZÜM OLUR”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, dünyanın çeşitli ülkelerinde pandemi konusunda kritik tablolar görülürken Türkiye’nin süreci başarıyla yönetmeye devam ettiğini söyledi. Aşılamanın başlamasının önemine değinen Baran, koronavirüs aşısı konusunda hizmet sektörüne öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. Hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin salgın sürecinde zor günler geçirdiğini belirten Baran, faaliyetleri İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan ve hükümet destekleri ile ayakta durmaya çalışan yeme-içme sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün HES kodu ile yeniden faaliyete geçme talepleri olduğunu hatırlatan Baran, “Sağlık sektörü çalışanları ve 65 yaş üstü risk gruplarının yanı sıra hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren ve ciddi ölçüde ciro kaybı yaşayan işletmelerin çalışanlarının aşılanması ve müşterilerin de HES kodu ile işletmelere alınması, hem ticari hayatın devamı hem de sosyal hayata katılma konusunda çekimser davranan vatandaşlar açısından destekleyici olacaktır ” diye konuştu.

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08 Oca 2021 - 13:23 - Gündem

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