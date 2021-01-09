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09 Oca 2021 - 12:58- Gündem G: 09 Oca 2021 - 12:59

YÖK Doçentlik Başvurularında Dijital Dönemi Başlatıyor

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Yeni uygulamada doçent adayları daha önce basılı olarak postaya verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla sadece dijital ortama yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler.
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Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında doçentlik başvurularında adayların kitap makale ve bildiri gibi eserlerini posta yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu sona erdirildi.

Yeni uygulamada doçent adayları daha önce basılı olarak postaya verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla sadece dijital ortama yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler.

Doçentliğe başvuran adaylara jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren, Görsel ve işitsel kayıtlar hariç fiziki dosya gönderiminin kaldırılmasına ve uygulamanın 2021 Ocak döneminden itibaren başlamasına karar verilmiştir.

Mevcut uygulamada;

 Filoloji,

 Hukuk,

 İlahiyat,

 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,

 Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Temel Alanlarından başvuran adaylar bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap”, “Makale” ve “Bildiri”), GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANINDAN başvuran adaylar ise tüm eserlerini taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderiyorlardı veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak elden teslim ediyorlardı.

Alınan karar ile birlikte dijital çağın imkanlarından daha fazla faydalanılarak kağıt israfının, postalama masrafı ve zorluklarının ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında jüri üyelerine evrak ulaştırma zorluklarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

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09 Oca 2021 - 12:58 - Gündem

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