Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulan Markaları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda 2020 yılı içerisinde Twitterda yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markaları listeledi.
1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitterda 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların 42si negatif 22si ise pozitif içeriğe sahip.
2020 YILI PAYLAŞIMLARIN GENEL HACIM VERILERI / GLOBAL
TOPLAM PAYLAŞIM: 117 milyar
TOPLAM TEKIL KULLANICI: 2 milyar
TOPLAM ERIŞIM: 859 milyar
TOPLAM GÖRÜNTÜLENME: 689 trilyon
2020 YILI PAYLAŞIMLARIN GENEL HACIM VERILERI / TÜRKIYE
TOPLAM PAYLAŞIM: 2.135 milyar
TOPLAM TEKIL KULLANICI: 180 milyon
TOPLAM ERIŞIM: 15 milyar
TOPLAM GÖRÜNTÜLENME: 4 trilyon
GÜNLÜK ORTALAMA PAYLAŞIM: 40 milyon
EN ÇOK PAYLAŞIM YAPILAN TARIH: 14 Aralık 60 milyon
EN ÇOK KONUŞULAN MARKALAR
Gıda giyim kozmetik otomobil inşaat gibi 35 üzeri sektör içerisinden yıl boyunca en çok konuşularak öne çıkan markalarda Türk Hava Yolları 1 milyon 266 binin üzerinde bir hacim ile ilk sırada yer almıştır. Vodafone Türk Hava Yollarına yakın bir hacimle ikinci sırada bulunurken Trendyol Turkcell ve Türk Telekom listenin devamında yer almaktadır.
1. Türk Hava Yolları: 1.266.274 2. Vodafone: 1.220.982 3. Trendyol: 1.184.208 4. Türk Telekom: 964.780 5. Turkcell: 934.766
EN ÇOK KONUŞULAN BANKALAR
Türkiyede bankacılık sektörününde yer alan markalar analiz edildiğinde VakıfBank 491 bin hacimle ilk sırada yer almaktadır. İş Bankası ikinci sırada yer alırken Ziraat Bankası üçüncü sırada listeye girmiştir.
1. VakıfBank: 491.672 2. İş Bankası: 471.303 3. Ziraat Bankası: 423.173 4. Halkbank: 422.294 5. Akbank: 214.763
EN ÇOK KONUŞULAN TELEFON MARKALARI
Hayatımızın her anında yer alan telefon markaları arasında rakiplerine nazaran açık ara farkla en yüksek hacme iPhoneun ulaştığı görülmektedir. iPhoneu 350 bine yaklaşan hacmiyle Samsung 300 binlik hacimle Huawei takip etmektedir.
1. iPhone: 887.514 2. Samsung: 341.850 3. Huawei: 306.563 4. Xiaomi: 281.890 5. Oppo: 60.839
EN ÇOK KONUŞULAN TELEKOMÜNIKASYON MARKALARI
2020 yılında Türkiyede telekomünikasyon kategorisinde yer alan şirketler arasında 1 milyonun üzerinde konuşulma oranıyla Vodafone ilk sırada yer almıştır. Turkcell ikinci sırada Türk Telekom ise üçüncü sırada bulunmaktadır.
1. Vodafone: 1.220.982 2. Türk Telekom: 964.780 3. Turkcell: 934.766 4. TurkNet: 150.543 5. Türksat: 111.952
EN ÇOK KONUŞULAN SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI
Ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 2020 analizlerinde Kızılay 2 milyon 662 bin hacim ile ilk sırada yer almaktadır. Kızılayı 1 milyon 455 bin hacim ile AFAD takip etmiştir. Üçüncü sırada ise Haluk Leventin öncüsü olduğu Ahbap Platformu yer almaktadır.
1. Kızılay: 2.662.618 2. AFAD: 1.455.019 3. AHBAP Platformu: 486.557 4. LÖSEV: 225.636 5. İHH: 213.485
EN ÇOK KONUŞULAN OTOMOTIV MARKALARI
2020 yılı içerisinde otomotiv sektörüne dair yapılan konuşulmalarda 646 bin ileti ile ilk sırada yer alan marka Mercedes olmuştur. BMW ise 258 bin paylaşım ile ikinci sırada bulunurken Ford 217 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.
1. Mercedes: 646.184 2. BMW: 258.103 3. Ford: 217.911 4. Renault: 177.547 5. Audi: 155.484
EN ÇOK KONUŞULAN ONLINE ALIŞVERIŞ PLATFORMLARI
2020 yılı içerisinde oluşan karantina süreçleri online alışveriş sektörünü olumlu yönde etkilemiştir. Yıl boyunca online alışveriş sektöründe Trendyol 1 milyon hacim ile ilk sırada yer almıştır. Trendyolu 414 bin ile Hepsiburada 300 bin ile Sahibinden.com 236 bin ile Yemeksepeti takip etmiştir.
1. Trendyol: 1.184.208 2. Hepsiburada: 414.252 3. Sahibinden: 300.198 4. Yemeksepeti: 236.327 5. Getir: 210.369
EN ÇOK KONUŞULAN ZINCIR MARKETLER
2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen zincir marketlerde ilk sırayı 223 bin ileti ile Migros almıştır BİM 185 bin ileti ile ikinci sıradadır. A101 ise 120 bin ileti ile üçüncü sırada bulunmaktadır.
1. Migros: 223.358 2. BİM: 185.075 3. A101: 120.760 4. CarrefourSA: 64.875 5. ŞOK: 12.607
EN ÇOK KONUŞULAN GIYIM MARKALARI
Hazır giyim markaları arasında 235 bin ileti ile en yüksek hacme sahip marka LC Waikiki olmuştur. DeFacto 135 bin ileti ile ikinci sırada bulunurken Koton 110 bin ile üçüncü sırada yer almıştır.
1. LC Waikiki: 235.882 2. DeFacto: 135.176 3. Koton: 110.050 4. Mavi: 100.357 5. Zara: 92.092
EN ÇOK KONUŞULAN KARGO MARKALARI
Yıl boyunca en çok konuşulan kargo şirketleri incelendiğinde ilk sırada Aras Kargo görülmektedir. İkinci sırada MNG Kargo bulunurken üçüncü sırada ise Sürat Kargo yer almıştır.
1. Aras: 242.614 2. MNG: 223.078 3. Sürat: 197.255 4. Yurtiçi: 190.833 5. PTT: 176.840
EN ÇOK KONUŞULAN ALKOLSÜZ İÇECEK MARKALARI
2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen alkolsüz içecek markalarına bakıldığında 816 bin ileti ile ilk sırada Coca-Colanın yer aldığı görülmektedir. 778 bin ileti ile Fanta ikinci sıradayken 109 bin ileti ile Redbull üçüncü sırada bulunmaktadır.
1. Coca-Cola: 816.107 2. Fanta: 778.910 3. Redbull: 109.779 4. Pepsi: 79.880 5. Didi: 50.357
EN ÇOK KONUŞULAN SÜT ÜRÜNLERI MARKALARI
Yıl boyunca konuşulan Süt ürünleri markaları arasında en yüksek hacme sahip marka 129 bin ileti ile Sütaş olmuştur. 127 bin ileti ile Sütaşı Torku takip etmektedir. İçim ise 22 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.
1. Sütaş: 129.213 2. Torku: 127.366 3. İçim: 22.162 4. Pınar: 14.724 5. SEK: 5.661
EN ÇOK KONUŞULAN İNTERNET SITELERI
2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen internet sitelerinde birinci sıra açık ara YouTubeun olmuştur. Ekşi Sözlük 489 bin ileti ile ikinci bulunurken Onedio 317 bin ileti ile üçüncü sıradadır.
1. YouTube: 25.450.469 2. Ekşi Sözlük: 489.156 3. Onedio: 317.391 4. Web Tekno: 210.461 5. İnci Sözlük: 69.092
EN ÇOK KONUŞULAN FORUM SITELERI
Yıl içerisinde en çok içerik paylaşılan forum sitelerinde birinci sırada Ekşi Sözlük yer almaktadır. Donanımhaber 6.3 milyon ile ikinci sırada yer alırken Sikayetvar 5.5 milyon içerik ile üçüncü sıradadır.
1. Ekşi Sözlük: 11.138.098 2. Donanım Haber: 6.392.078 3. Şikayet Var: 5.587.803 4. Memurlar Net: 741.020 5. Kadınlar Kulübü: 637.794
EN ÇOK KONUŞULAN VIDEO KONFERANS VE İLETIŞIM PLATFORMLARI
COVID-19 ile beraber eğitim ve iş hayatının evlerimizden devam etmesiyle başlayan süreçte hayati öneme sahip olan uygulamalar arasında en çok konuşulan platform Zoom olmuştur. Zoomu EBA TV ve Skype takip etmektedir.
1. Zoom: 312.846 2. EBA TV: 273.592 3. Skype: 147.105 4. Discord: 32.910 5. Microsoft Teams: 12.956
EN ÇOK KONUŞULAN UYGULAMALAR
2020 yılının en çok konuşulan uygulamalarında YouTube ilk sırada yer almıştır. Instagram ikinci sırada gelirken WhatsApp üçüncü sırada öne çıkmıştır.
1. YouTube: 5.372.568 2. Instagram: 2.178.458 3. WhatsApp: 1.174.165 4. Facebook: 739.336 5. TikTok: 651.865
ARAŞTIRMA YÖNTEMI
Paylaşımlar 1 OCAK 2020-23 ARALIK 2020 tarih aralığını kapsamaktadır. Raporun genel hacim verilerini içeren ILK BÖLÜMÜNDE SADECE TWITTER paylaşımları yer alırken 202039NIN EN ÇOK KONUŞULANLARI bölümünde TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE HABER SITELERI BLOGLAR FORUMLAR gibi mecralar da analize dahil edilmiştir. Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim mention retweet reply bilgilerine yer verilmiştir. Siyasi isimler sponsorluklar ve spor paylaşımları ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.