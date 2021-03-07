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07 Mar 2021 - 19:49- Gündem G: 07 Mar 2021 - 19:50

Sağlık Bakanı Koca Örnek İlleri Paylaştı! İşte Kovid-19 riski düşük iller

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim." değerlendirmesinde bulundu.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık bakanlığı, Kovid-19 riski düşük iller, Kovid-19, istanbul

07 Mar 2021 - 19:49 AA Ankara- Gündem

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