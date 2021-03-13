Müteahhitler Birliği'nden Destek Geldi! Reform Paketi İçin Desteğe Hazırız!

Yenigün, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonominin tüm alanlarını kapsayan paketin, mevcut sorunları ortadan kaldırmayı, ekonominin çarklarını hızlandırmayı hedeflediğini ve bütüncül bir kalkınmayı desteklediğini vurgulayan Yenigün, "Cumhurbaşkanı'mızın vurguladığı kamu ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ekonomi konuları üzerinde istişarede bulunmaları ve iş birliği halinde çalışmış olmaları önemlidir ve geliştirilerek sürdürülmelidir. Ayrıca israfın engelleneceğinin özellikle altını çizmiş olmaları kıymetlidir." değerlendirmesini yaptı.

Yenigün, paketteki istihdamı artırmaya yönelik maddelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstihdamın artırılması çabalarına, atılacak ilave adımlarla yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında katkı sağlamaya hazırız. Bu anlamda sektörümüzde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Kamu alımlarında istisnaların azaltılması, ayrıca şeffaflık ve öngörülebilirliğin artırılması hususlarına yer verilmesi önemlidir. Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği daha da artıracak adımlar olumlu değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı gibi, Ekonomi Reformu Paketi'nin de ivedilikle hayata geçmesi için TMB olarak her türlü desteğe hazırız.

İstişare mekanizmalarının en iyi şekilde işletildiği bir süreç sonunda açıklanan paketlerdeki her bir adım hayata geçtikçe Türkiye ve Türkiye ekonomisi hak ettiği konuma doğru ilerleyecektir."