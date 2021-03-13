Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Mar 2021 - 13:45- Siyaset G: 13 Mar 2021 - 13:48

İletişim Başkanı Altun Tweet'ledi! "Reform Paketi'nde İşsizlik Yok" Eleştirilerine Cevap Verdi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Ekonomik Reform Paketine getirilen eleştirilere ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun "Ekonomi Reformlarında işsizlik yok" eleştirisi üzerine giden Altun, sosyal medya hesabından reform paketinde yer alan ve istihdama ilişkin 5 başlıkta 15 maddeyi içeren infografiği paylaştı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları kapsamında istihdama yönelik yapılacaklara ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?' diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı. Altun, paylaşımında istihdama ilişkin 5 başlıktaki 15 maddeyi içeren infografiğe yer verdi.

Buna göre, istihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek.

Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti 500 bin lira (5 istihdam) olacak. 2 yıl vadeli olacak kredinin ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak.

İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteği'nden yararlanacak.

 İşveren üzerindeki yükler kaldırılacak

Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecek.

Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak. Mesleki Eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

Uzun dönem staj desteklenecek

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

İşgücü piyasasını yönlendirmek için "sektörel beceri haritaları" oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak.

Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak.

Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek.

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, istihdam, kemal kılıçdaroğlu, Reform Paketi, twitter, fahrettin altun açıklamaları, fahrettin altun açıklamaları 13 şubat, ekonomi, yeni
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gürcistan Başbakan'ından Türkiye Teşekkür! Toprak Bütünlüğü Desteği Teşekkür Getirdi! mask
Gürcistan Başbakan'ından Türkiye Teşekkür! Toprak Bütünlüğü Desteği Teşekkür Getirdi!
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Açıkladı! "Millet İttifakı İklimi Değiştirecek, Memlekete Bahar Getirecek!" mask
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Açıkladı! "Millet İttifakı İklimi Değiştirecek, Memlekete Bahar Getirecek!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu! Büyükelçi Sundu! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu! Büyükelçi Sundu!
Pul Rezaletine Dış İşlerinden Sert Tepki! Yazılı Açıklama Yapıldı! mask
Pul Rezaletine Dış İşlerinden Sert Tepki! Yazılı Açıklama Yapıldı!
Bahçeliden Pul Eleştirisi! Papa'ya Sert Çıktı! mask
Bahçeliden Pul Eleştirisi! Papa'ya Sert Çıktı!
Gözler Reform Paketinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama Bekleniyor! mask
Gözler Reform Paketinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama Bekleniyor!
Bakan İddialara Cevap Verdi! Termik Santral ve Kentsel Dönüşüm Açıklaması Geldi! mask
Bakan İddialara Cevap Verdi! Termik Santral ve Kentsel Dönüşüm Açıklaması Geldi!
CHP'den Rapor Geliyor! Pandemi Süreci Etkileri Ele Alınacak! mask
CHP'den Rapor Geliyor! Pandemi Süreci Etkileri Ele Alınacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Önemli Mesajlar! Başkanlığı Devraldı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Önemli Mesajlar! Başkanlığı Devraldı!
Beklenen Hareket Geldi! Ümit Özdağ Kararını Verdi! mask
Beklenen Hareket Geldi! Ümit Özdağ Kararını Verdi!

13 Mar 2021 - 13:45 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İletişim Başkanı Altun Tweet'ledi! "Reform Paketi'nde İşsizlik Yok" Eleştirisine Cevap Verdi! mask
İletişim Başkanı Altun Tweet'ledi! "Reform Paketi'nde İşsizlik Yok" Eleştirisine Cevap Verdi!
Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu mask
Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu
Kamu Personel Alımlarını Tek Bir Sistemde Birleşiyor! E-Devlet ile Entegrasyon Edilecek... mask
Kamu Personel Alımlarını Tek Bir Sistemde Birleşiyor! E-Devlet ile Entegrasyon Edilecek...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Açıkladı! "Millet İttifakı İklimi Değiştirecek, Memlekete Bahar Getirecek!" mask
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu Açıkladı! "Millet İttifakı İklimi Değiştirecek, Memlekete Bahar Getirecek!"
Bahçeli'den "Miraç Kandili" kutlama mesajı: "Miraç, duadır, dilektir, şükürdür" mask
Bahçeli'den "Miraç Kandili" kutlama mesajı: "Miraç, duadır, dilektir, şükürdür"
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show’un Yapımcısı Final Tarihini Açıkladı! Star TV Ekranlarında Yıllar Sonra Böyle Bir Şey Yaşanıyor! 9 Yıl Sonra Tekrar Farklı Bir Sebepten… mask
İbo Show’un Yapımcısı Final Tarihini Açıkladı! Star TV Ekranlarında Yıllar Sonra Böyle Bir Şey Yaşanıyor! 9 Yıl Sonra Tekrar Farklı Bir Sebepten…
Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hande Erçel Hayranlarına Şok Haber! Sırf Kerem Bürsin İçin Kaçış Yolu Aradı, Yapacağını Yaptı! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Hayranlarına Şok Haber! Sırf Kerem Bürsin İçin Kaçış Yolu Aradı, Yapacağını Yaptı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Yaktı Tutuşturdu! Hem Mehdi, Hem Barış Hem de Oğuzhan Koç Kıskançlıktan Çılgına Dönecek! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Yaktı Tutuşturdu! Hem Mehdi, Hem Barış Hem de Oğuzhan Koç Kıskançlıktan Çılgına Dönecek! “Bu Ne Hal Demet!”
Demet Akalın’dan Masumlar Apartmanına Gönderme! Yaptı Yapacağını Milyonları Şok Etti! Sette Öyle Bir Şey Gönderdi Ki, Sadece O İsmin Takipçileri Biliyor… mask
Demet Akalın’dan Masumlar Apartmanına Gönderme! Yaptı Yapacağını Milyonları Şok Etti! Sette Öyle Bir Şey Gönderdi Ki, Sadece O İsmin Takipçileri Biliyor…
İbo Show’a Bir Rakip Daha Geldi! Tüm Koldan Saldırmaya Devam Ediyorlar! İmparator Yıkılacak mı? Neler Oluyor… mask
İbo Show’a Bir Rakip Daha Geldi! Tüm Koldan Saldırmaya Devam Ediyorlar! İmparator Yıkılacak mı? Neler Oluyor…

GALERİ

Sultan Abdülhamid'in Torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup! Teşekkür Etti! mask
Sultan Abdülhamid'in Torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup! Teşekkür Etti!
En Büyük Harbiyeli Atatürk Anıldı! Bakan Hulusi Akar'da Katıldı! mask
En Büyük Harbiyeli Atatürk Anıldı! Bakan Hulusi Akar'da Katıldı!
Garanti BBVA'dan Şok Karar! Artık Kredi Vermeyecek! mask
Garanti BBVA'dan Şok Karar! Artık Kredi Vermeyecek!
Nobel Ödüllü Yazar'dan Teknolojik Karar! Yeni Roman'ını Video İle Anlatacak! mask
Nobel Ödüllü Yazar'dan Teknolojik Karar! Yeni Roman'ını Video İle Anlatacak!
TÜBİTAK Yerli Aşı Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor! Başkan Açıkladı! mask
TÜBİTAK Yerli Aşı Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor! Başkan Açıkladı!
Reform Paketi İle Çizgiler Belli Oluyor! Ekonomi'de Yön Belli Oldu! mask
Reform Paketi İle Çizgiler Belli Oluyor! Ekonomi'de Yön Belli Oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL