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23 Mar 2021 - 20:22- Sağlık G: 23 Mar 2021 - 20:24

Vaka Sayısında Korkutan Tablo! İşte 23 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1006 oldu. Son 24 saatte 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek, dikkatli olunması uyarısı yaptı. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadelerini kullandı.

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23 Mar 2021 - 20:22 AA Ankara- Sağlık

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