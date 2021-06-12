Hulusi Akar’dan Libya Mesajı

Türkiye Libya'da yabancı güç değildir. Türkiye, Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir seviyede olması için gayret ediyor." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti, Türkiye-İtalya maçını Libya açıklarındaki TCG Gelibolu Fırkateyni'nde bahriyelilerle izledi. Libya halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Akar, "Türkiye, Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor." dedi.

Bakan Akar, dün İtalya'nın Sicilya Adası'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrasında Libya'ya geçti. Mitiga Havalimanı'nda Libyalı ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında helikopterle Libya açıklarındaki TCG Gelibolu Fıirkateyni'ne giden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne olduğunu belirten Akar, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye'nin bölgesel, küresel barış ve istikrar için önemli sorumluluklar üstlendiğini, üstlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, "Libyalı kardeşlerimizin yanındayız" diye konuştu.

"Sizlerin Libya'daki varlığı kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın en önemli nişanesidir" diyen Akar, "Türkiye Libya'da yabancı güç değildir" ifadesini kullandı.

Libya'nın daveti üzerine Türkiye'nin ülkeye gelerek ikili anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun şekilde askeri, eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirdiğini aktaran Akar, "Türkiye, Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor. Libya birliklerinin uluslararası standartlara ulaşması için eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam ediyoruz. Amacımız Libya'nın birliği, bütünlüğü, barış ve istikrarıdır." açıklamasında bulundu.