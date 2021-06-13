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13 Haz 2021 - 15:38- Gündem G: 13 Haz 2021 - 15:39

Ankara Dikkat! Meteoroloji’den 20 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; yarın 20 il için sarı, 6 il için ise turuncu uyarı verildi. İç Anadolu'nun kuzeybatısı: Ankara, Eskişehir, Çankırı illere dikkat...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; yarın 20 il için sarı, 6 il için ise turuncu uyarı verildi. İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Maramara bölgesi, ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Gece saatlerinde başlayacak yağışın Batı Karadeniz'deki 6 ilde şiddetli seyretmesi bekleniyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli geçeceği yerler:

Marmara'nın güney ve doğusu: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu

İç Ege: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu

Göller Yöresi: Isparta, Burdur

İç Anadolu'nun kuzeybatısı: Ankara, Eskişehir, Çankırı

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Çorum çevreleri

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli geçeceği yerler:

Batı Karadeniz'in iç kesimleri: Bolu, Karabük, Kastamonu

Yerel dolu yağışı olabilir

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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13 Haz 2021 - 15:38 - Gündem

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