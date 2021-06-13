Ankara Dikkat! Meteoroloji’den 20 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; yarın 20 il için sarı, 6 il için ise turuncu uyarı verildi. İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Maramara bölgesi, ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Gece saatlerinde başlayacak yağışın Batı Karadeniz'deki 6 ilde şiddetli seyretmesi bekleniyor.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli geçeceği yerler:
Marmara'nın güney ve doğusu: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu
İç Ege: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu
Göller Yöresi: Isparta, Burdur
İç Anadolu'nun kuzeybatısı: Ankara, Eskişehir, Çankırı
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Çorum çevreleri
Sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli geçeceği yerler:
Batı Karadeniz'in iç kesimleri: Bolu, Karabük, Kastamonu
Yerel dolu yağışı olabilir
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.