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22 Haz 2021 - 10:20- Belediyeler G: 22 Haz 2021 - 10:21

Anfa Güvenlik İle Başkentliler Daha Güvende: Anfa Güvenlik Personeline Profesyonel Eğitim

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için 7/24 yoğun mesai harcıyor.
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 Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen eğitimlere yeniden başlayan ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, uygulamalı ve teorik profesyonel eğitimlerle tam donanımlı güvenlik personeli yetiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Başkent’te yaşayan vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Başkentlilerin güvenliği için 7/24 sahada görev yapan güvenlik personeline pandemi süreci nedeniyle ara verilen profesyonel eğitimlere yeniden başlandı. ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, personeline uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı ve teorik eğitim veriyor.

VATANDAŞLARIN HUZURLU VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

ANFA Güvenlik personeli, Büyükşehir’e ait park ve rekreasyon alanlarında, caddelerde ve belediye ait birimlerde vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için kontrol araçları, devriye ve park içi araçları, ATV ve scooter’larla 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor.

Başkent’in güvenliğinde önemli bir rol üstlenen ve ANFA Güvenlik uzmanları tarafından eğitilen K-9 köpekleri, patlayıcı madde bulmada ve asayiş olaylarında kritik görevlerde yer alıyor. ANFA Güvenlik K-9 Uzman Eğitmenleri, K-9 köpekleri ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sınavlarda fuar alanlarında görev alma hakkına da sahip oluyor.

K-9 patlayıcı madde arama ve asayiş köpeklerinin yetiştirilmesinin büyük bir özveri istediğini vurgulayan Uzman Eğitmen Serkan Özkan, “Köpeklerimize asayiş, devriye ve bomba eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri vermemizin sebepleri köpeklerimiz genelde eğitimlerini tamamladıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu sınava tabi tutuluyor. Personelimiz ve köpeklerimiz sınavda başarılı olurlarsa Ankara Fuar Alanlarında görev yapıyor” dedi.

TAM DONANIMLI PERSONEL YETİŞİYOR

Bünyelerindeki ANFA güvenlik personelinin tam donanımlı yetiştirildiğini ve vatandaşlara her zaman yardımcı olduğunu belirten ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Murat Aydın, verilen eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Personelimize 5088 sayılı yasa kapsamında almış oldukları eğitimlerin yanı sıra ilave olarak özellikli eğitim ve atış eğitimleri veriyoruz. Zaman zaman ihtiyaç duyulduğu anda hizmet içi eğitimlerimiz ve hizmet içi atışlarımız da devam ediyor. Buradaki amacımız hizmette en iyi şekilde personelin eğitime, öğretime ve göreve yatkınlığının artırılmasıdır.’’

SAVUNMA SANATI DERSLERİ DE ALIYORLAR

ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, personeline yakın savunma, yakın dövüş, saldırganı etkisiz hale getirme gibi savunma sanatı dersleri eğitimi de veriyor.

Derslere katılan güvenlik personeli ile uzman eğitmenler ise eğitimlerle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Murat Çakmak (ANFA Güvenlik Personeli-Kick Boks Milli Takım Antrenörü):  “Boks, Kick Boks, Yakın dövüş, Judo, Aikido dersleri için ANFA Güvenlik ile beraber çalışmaktayız. Dersleri vermemizin amacı arkadaşlarımıza koordinasyon kuvveti, devamlılık, esneklik, çabukluk sağlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlamaktır.’’

-Serhat Topal (Anfa Güvenlik Personeli): ‘‘Burada bizlere yakın savunma, kendini savunma, yakın dövüş, saldırganı etkisiz hale getirme gibi eğitimler veriliyor. Almış olduğumuz eğitimlerin amacı görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek, karşılaştığımız pozizyonlarda nasıl bir müdahale yapmamız gerektiği bizlere göstermek.’’

-Özgür Saylam (ANFA Güvenlik Personeli): “Burada yakın dövüş ve savunmadan ziyade almış olduğumuz başka görevler de var. Görev yaptığımız esnada kanunun bize belirttiği çerçevede kullanmak için bu özel eğitimleri alıyoruz.’’

-Şinasi Özdilek: ‘‘Sporla ilgili yüklü miktarda eğitimler alıyoruz. Özel güvenliği ilgilendiren bütün dersleri alıyoruz. H ocamız da bizimle yakından ilgileniyor. Bizlere bu şansı veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ANFA Özel Güvenlik’e teşekkür ediyorum.”

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22 Haz 2021 - 10:20 - Belediyeler

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