30 Haz 2021 - 15:58- Gündem G: 30 Haz 2021 - 15:59

Sigara Paketleri Değişiyor, Sağlık Uyarısı Alanını Yüzde 100'e Çıkarıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerindeki birleşik sağlık uyarısı alanını yüzde 100'e çıkardı.
Sigara Paketleri Değişiyor, Sağlık Uyarısı Alanını Yüzde 100'e Çıkarıldı mask
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Resmi Gazete'de yer alan değişikliğe göre Bakanlık tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düz ve standart paket uygulamasına geçildiği dönemde tütün mamullerinin paketlerinin ön ve arka yüzeylerindeki sağlık uyarı alanları yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılmıştı. 
# resmi gazete, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Uyarısı Alanı, Sağlık Uyarısı, sigara paketleri

30 Haz 2021 - 15:58 - Gündem

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