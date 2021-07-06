06 Tem 2021 - 13:59- Gündem G: 06 Tem 2021 - 14:00

Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı İçin Kritik Görüşme

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Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği konusunda yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin arasında önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.
Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı İçin Kritik Görüşme mask
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Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi konusunda Ankara-Washington hattında görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Afganistan için "Asya'nın kalbi" ifadesini kullanan Akar, "Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: ŞU ANA KADAR ALINMIŞ KESİN BİR KARAR YOK

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bazı şartlar var” derken, “Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok, fakat temaslar devam etmekte" diye konuştu.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin TSK tarafından sağlanmaya devam edilmesi konusunda, Pentagon'dan 2 hafta önce Ankara'ya bir heyet gelmiş ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında 2 gün süren görüşmeler yapılmıştı.

Ankara'nın beklentisi ise, ABD'nin havalimanında halihazırda kullandığı bazı savunma sistemlerinin bırakılması, bununla birlikte lojistik ve mali destek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ORADA ASKERİMİZ VAR, ARTI ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz artı bir asker göndermeyeceğiz. Bizim orada askerimiz var. Şu anda zaten biz o görevi üstleniyoruz” derken, “Üstlenmeye devam mı edeceğiz mi devam etmeyecek miyiz? Tartıştığımız şey bu. Biz, Savunma ve Dışişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşmeleri 3'lü şekilde koordine ediyoruz" şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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06 Tem 2021 - 13:59 - Gündem

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