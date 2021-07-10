10 Tem 2021 - 16:36- Gündem G: 10 Tem 2021 - 16:37

Kurban Tedbirlerinde Hayvan Alım-Satımlarında ‘Tokalaşma’ Detayı

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Koronavirüs gölgesinde kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban satış ve kesim yerlerine yönelik bir dizi tedbir aldı.
Kurban Tedbirlerinde Hayvan Alım-Satımlarında ‘Tokalaşma’ Detayı mask
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Kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin il tarım ve orman müdürlüklerine talimat gönderildi. Talimata göre, kurban satış yerlerine girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesinin kontrol edilerek, küpesi ve belgesi olmayanların buralara girişine izin verilmeyecek.

Hayvan alım-satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması önem taşıyor. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak.
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10 Tem 2021 - 16:36 - Gündem

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