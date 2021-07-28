28 Tem 2021 - 11:17- Belediyeler G: 28 Tem 2021 - 11:18

Başkan Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Pursaklar’ı Değerlendirdi

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Pursaklar’ı Değerlendirdi mask
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Başkan Ertuğrul Çetin, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Pursaklar’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin beraberindeki heyetle birlikte, gerçekleştirilen ziyarette belediyecilik hizmetleri ve yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Yanık'a bilgiler vererek ilçe ile ilgili konularla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik’’

Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik. Pursaklar için hayata geçirilmesi planlanan ve bakanlığın çalışma alanlarına dâhil olan konularla ilgili Bakanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverliği için çok teşekkür ederiz’’ dedi.
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28 Tem 2021 - 11:17 - Belediyeler

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