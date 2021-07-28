Başkan Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Pursaklar’ı Değerlendirdi

Başkan Ertuğrul Çetin, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Pursaklar’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında temaslarda bulunmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin beraberindeki heyetle birlikte, gerçekleştirilen ziyarette belediyecilik hizmetleri ve yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Yanık'a bilgiler vererek ilçe ile ilgili konularla ilgili görüş alış verişinde bulundu.
‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik’’
Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik. Pursaklar için hayata geçirilmesi planlanan ve bakanlığın çalışma alanlarına dâhil olan konularla ilgili Bakanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverliği için çok teşekkür ederiz’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.