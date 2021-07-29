Bakanlar Manavgat'ta Yangın Bölgesinde İncelemerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede çıkan yangınlara ilişkin "Antalya'da 3 can kaybımız var. Tüm açıklamalarda söylediğim gibi devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa geride bunları bırakalım. Canımızdan değerli değil diyoruz" dedi.
Manavgat'ta yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda. Şu an sahada fiilen 30 ekibimiz bulunuyor. En kısa zamanda yangının söndürülmesiyle birlikte hasar tespitlerini tamamlayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, hastanede müşahade altında olan 15 vatandaşın olduğunu belirterek, "Bunların hayati tehlikesi yok. 10 vatandaşımızı tedbiren Alanya ve Serik Hastanelerine gönderdik. Özellikle vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için bir lojistik merkezi oluşturuldu AFAD'ın koordinasyonunda. AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardım ulaştırıyor. Sıcak yemek servisi yapılıyor. Giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlar ile iletişim ağı oluşturuldu" diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.