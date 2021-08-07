Türkiye Kabil Havaalanı’na Talip! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Açıklama

Son dönemde Afgan vatandaşlarının Türkiye sınırlarına girmesi kamuoyunu ikiye bölerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesinin devam ettiğini aktarn Hulusi Akar, “Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor. Yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50'den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600'den fazla personelle katkı sağlıyoruz” dedi.