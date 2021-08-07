Türkiye Kabil Havaalanı’na Talip! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Açıklama

Son dönemde Afgan vatandaşlarının Türkiye sınırlarına girmesi kamuoyunu ikiye bölerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesinin devam ettiğini aktarn Hulusi Akar, “Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor. Yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50'den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600'den fazla personelle katkı sağlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.