08 Ağu 2021 - 12:36- Belediyeler G: 08 Ağu 2021 - 12:37

Ankara'da Anında Temizlik, Anında Müdahale

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşerilerimize ve Ankara’mıza gelen misafirlerimize sokakları, caddeleri ve meydanları pırıl pırıl bir Mamak sunmak bizim asli görevimizdir. Bu görevi layığı ile yerine getirmek için belediyemizin tüm birimleri gece gündüz çalışıyorlar. Sürdürmüş olduğumuz temizlik seferberliği ile Mamak’ımızı daha düzenli ve temiz bir ilçe haline getirerek, halk sağlığının korunması noktasında da gereken hassasiyeti göstermekteyiz” dedi.
Ankara'da Anında Temizlik, Anında Müdahale mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak hem Ankaralılar hem de Ankara’ya gelen ziyaretçiler için adeta şehrin vitrini olmaya devam ediyor. Mamak Belediyesi daha temiz bir Mamak ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturabilmek için özverili bir şekilde mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Her hafta sonu iki mahallede gerçekleştirilen köşe, bucak temizlik çalışmaları kapsamında bu hafta General Zeki Doğan ve Mutlu mahalleleri köşe bucak temizlendi. Bütün belediye faaliyetlerinde olduğu gibi, temizlik işlerinde de disiplinin ve koordineli çalışmanın büyük önem taşıdığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşerilerimize ve Ankara’mıza gelen misafirlerimize sokakları, caddeleri ve meydanları pırıl pırıl bir Mamak sunmak bizim asli görevimizdir. Bu görevi layığı ile yerine getirmek için belediyemizin tüm birimleri gece gündüz çalışıyorlar. Sürdürmüş olduğumuz temizlik seferberliği ile Mamak’ımızı daha düzenli ve temiz bir ilçe haline getirerek, halk sağlığının korunması noktasında da gereken hassasiyeti göstermekteyiz” dedi.

Hummalı bakım

Çalışma kapsamında ekipler  mahalleleri köşe bucak temizledi, pazaryerlerini yıkadı,  yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama işlemi uyguladı.  Çöp konteynırları onarılıp boyandıktan sonra ilaçlandı. Sokaklarda yıpranan yollar onarıldı ve ardından asfaltlandı.

# Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mamak belediyesi, mamak haberleri, ankara

08 Ağu 2021 - 12:36 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazan parklarında ücretsiz internet mask
Kahramankazan parklarında ücretsiz internet
Yenimahalle'den yangın bölgelerine destek mask
Yenimahalle'den yangın bölgelerine destek
Yaralı şakir şahin gölbaşı belediyesi’ne emanet mask
Yaralı şakir şahin gölbaşı belediyesi’ne emanet
Etimesgut Ballıkuyumcu köy konağı ve parkı hizmete açıldı! mask
Etimesgut Ballıkuyumcu köy konağı ve parkı hizmete açıldı!
Mamak’ın Toprağından, Mamaklının Mutfağına mask
Mamak’ın Toprağından, Mamaklının Mutfağına
Doğru Tercihlerin Adresi Çankaya mask
Doğru Tercihlerin Adresi Çankaya
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status