Ankara'da Anında Temizlik, Anında Müdahale

Mamak hem Ankaralılar hem de Ankara’ya gelen ziyaretçiler için adeta şehrin vitrini olmaya devam ediyor. Mamak Belediyesi daha temiz bir Mamak ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturabilmek için özverili bir şekilde mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Her hafta sonu iki mahallede gerçekleştirilen köşe, bucak temizlik çalışmaları kapsamında bu hafta General Zeki Doğan ve Mutlu mahalleleri köşe bucak temizlendi. Bütün belediye faaliyetlerinde olduğu gibi, temizlik işlerinde de disiplinin ve koordineli çalışmanın büyük önem taşıdığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşerilerimize ve Ankara’mıza gelen misafirlerimize sokakları, caddeleri ve meydanları pırıl pırıl bir Mamak sunmak bizim asli görevimizdir. Bu görevi layığı ile yerine getirmek için belediyemizin tüm birimleri gece gündüz çalışıyorlar. Sürdürmüş olduğumuz temizlik seferberliği ile Mamak’ımızı daha düzenli ve temiz bir ilçe haline getirerek, halk sağlığının korunması noktasında da gereken hassasiyeti göstermekteyiz” dedi.

Hummalı bakım

Çalışma kapsamında ekipler mahalleleri köşe bucak temizledi, pazaryerlerini yıkadı, yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama işlemi uyguladı. Çöp konteynırları onarılıp boyandıktan sonra ilaçlandı. Sokaklarda yıpranan yollar onarıldı ve ardından asfaltlandı.