Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!

Kasaba Doktoru 13. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların bu sezonki tek medikal temalı dizisi Kasaba Doktoru dizisi, bu hafta itibariyle kısa bir molaya çıkıyor. Sezon finali ile seyirci karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru dizisinin seyircisini heyecanlı bir bölüm beklerken; aynı zamanda dizi, sürpriz bir ara veda için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Medikal türündeki konusu ile kısa süre içerisinde televizyon seyircisini etkisi altına almış olan Kasaba Doktoru dizisi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic isimli diziden uyarlanarak, TRT1 ekranlarındaki yerini bir sezondur alıyor. Sezona geç dahil olduğu için geç bir sezon finali planlayan Kasaba Doktoru dizisi, bu cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarına gelecek olan yeni bölümü ile kısa bir molaya çıkıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 24 Haziran 2022 Cuma günü alan Kasaba Doktoru dizisi, 12. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 12. son bölümünde; MERS paniği ile sarsılan Uluçınar Hastanesi’nde nihayet gelen test sonuçları salgının MERS virüsünden kaynaklanmadığını ortaya çıkardı. Bu durumun da geride kalmasıyla birlikte Erol’un ameliyatına odaklanan Hakan ve ekibi, Erol’un ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenmesiyle sarsıldı. Etik olarak Erol’u ameliyata alamayacağını bilen Hakan, Erol’un tüm ısrarları ve hastanesinin geleceği için bu kararı tek başına almak istedi ve düşünmek için ortadan kayboldu. Bu sırada Arzu ve Yalçın, Hakan’ı bezdirme planlarına devam ederken; Mediha’nın tedavisi ile ilgili öğrendiği sır, Leyla’yı Ömer’den uzaklaştırmaya başladı. Ancak Ayperi’nin Ömer’e gösterdiği ilgi, ikili arasında bir kıskançlık krizinin doğmasına neden oldu.

Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sürpriz sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazır olan Kasaba Doktoru dizisi, 1 Temmuz 2022 Cuma günü sezon finali olan 13. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göreyse, ortadan kaybolan Hakan, Erol’un ameliyatını yapmak için aldığı karar ile geri dönecek. Hakan’ı köşeye sıkıştırmak isteyen Yalçın ise, Hakan’a ekibini bırakması için bir seçenek sunacak. Kendi hastanesinde ve kendi ekibi ile ameliyata girmeye karar verecek olan Hakan’ın zorlu anlarını seyirci karşısına çıkaracak olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.