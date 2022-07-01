- 01 Tem 2022 - 16:06

Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!

Kasaba Doktoru dizisinin seyircisini heyecanlı bir bölüm beklerken; aynı zamanda dizi, sürpriz bir ara veda için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru 13. Bölüm izleme linkine ve dizi fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABONE OL Google News Sayfamız

Kasaba Doktoru 13. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların bu sezonki tek medikal temalı dizisi Kasaba Doktoru dizisi, bu hafta itibariyle kısa bir molaya çıkıyor. Sezon finali ile seyirci karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru dizisinin seyircisini heyecanlı bir bölüm beklerken; aynı zamanda dizi, sürpriz bir ara veda için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Medikal türündeki konusu ile kısa süre içerisinde televizyon seyircisini etkisi altına almış olan Kasaba Doktoru dizisi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic isimli diziden uyarlanarak, TRT1 ekranlarındaki yerini bir sezondur alıyor. Sezona geç dahil olduğu için geç bir sezon finali planlayan Kasaba Doktoru dizisi, bu cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarına gelecek olan yeni bölümü ile kısa bir molaya çıkıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 24 Haziran 2022 Cuma günü alan Kasaba Doktoru dizisi, 12. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 12. son bölümünde; MERS paniği ile sarsılan Uluçınar Hastanesi’nde nihayet gelen test sonuçları salgının MERS virüsünden kaynaklanmadığını ortaya çıkardı. Bu durumun da geride kalmasıyla birlikte Erol’un ameliyatına odaklanan Hakan ve ekibi, Erol’un ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenmesiyle sarsıldı. Etik olarak Erol’u ameliyata alamayacağını bilen Hakan, Erol’un tüm ısrarları ve hastanesinin geleceği için bu kararı tek başına almak istedi ve düşünmek için ortadan kayboldu. Bu sırada Arzu ve Yalçın, Hakan’ı bezdirme planlarına devam ederken; Mediha’nın tedavisi ile ilgili öğrendiği sır, Leyla’yı Ömer’den uzaklaştırmaya başladı. Ancak Ayperi’nin Ömer’e gösterdiği ilgi, ikili arasında bir kıskançlık krizinin doğmasına neden oldu.

Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sürpriz sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazır olan Kasaba Doktoru dizisi, 1 Temmuz 2022 Cuma günü sezon finali olan 13. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göreyse, ortadan kaybolan Hakan, Erol’un ameliyatını yapmak için aldığı karar ile geri dönecek. Hakan’ı köşeye sıkıştırmak isteyen Yalçın ise, Hakan’a ekibini bırakması için bir seçenek sunacak. Kendi hastanesinde ve kendi ekibi ile ameliyata girmeye karar verecek olan Hakan’ın zorlu anlarını seyirci karşısına çıkaracak olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

01 Tem 2022 - 16:06 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 26 Haziran 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 26 Haziran 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Haziran 2022 Gizli Saklı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Haziran 2022 Gizli Saklı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 12. Bölüm Full İzle! 24 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 12. Bölüm Full İzle! 24 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak! mask
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 26 Haziran 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 26 Haziran 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Haziran 2022 Gizli Saklı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Haziran 2022 Gizli Saklı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 12. Bölüm Full İzle! 24 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 12. Bölüm Full İzle! 24 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak! mask
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Leyla ile Mecnun Dizisinden Yürek Yakan Ayrılık! Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Veda Sebebi Çılgına Çevirdi! mask
Leyla ile Mecnun Dizisinden Yürek Yakan Ayrılık! Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Veda Sebebi Çılgına Çevirdi!
Behzat Ç. İçin Bomba Transfer! Ne Yamaç, Ne Vartolu… Çukur Dizisinden Öyle Bir İsim Geliyor Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Behzat Ç. İçin Bomba Transfer! Ne Yamaç, Ne Vartolu… Çukur Dizisinden Öyle Bir İsim Geliyor Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Gönül Dağı Dizisine Serdar Yeniden Geliyor! Elif İki Arada Bir Derede Kalacak; Kenan Mı, Serdar Mı? Yeniden İmzalar Atıldı… mask
Gönül Dağı Dizisine Serdar Yeniden Geliyor! Elif İki Arada Bir Derede Kalacak; Kenan Mı, Serdar Mı? Yeniden İmzalar Atıldı…
Duy Beni Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Duy Beni Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Duy Beni Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…. mask
Duy Beni Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Duy Beni Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Duy Beni Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Yeniden Dirildi! Herkese Hak Ettiğini Gösterecek; Türkan’ın Dizinin Dibine Oturacak! “Sonunda!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Yeniden Dirildi! Herkese Hak Ettiğini Gösterecek; Türkan’ın Dizinin Dibine Oturacak! “Sonunda!”
Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!”
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL