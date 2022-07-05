Balkan Ninnisi Dizisi 3.Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Balkan Ninnisi 3.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Balkan Ninnisi 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1 ekranlarının yeni başarılı yapımlarından Balkan Ninnisi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Oyuncu kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinin heyecanla beklenen 3. yeni bölümüne ait tanıtımlar yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise daha şimdiden izleyicilerde ciddi bir heyecan yarattı. TRT’nin büyük ilgi gören dizisinin kadrosunda ise beklenmedik değişikliklerin yaşanması dikkat çekmişti.

Balkan Ninnisi Yeni Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının ilgi gören yeni dizilerinden Balkan Ninnisi, 5 Temmuz Salı günü ekrana gelecek 3. yeni bölümü ile büyük merak uyandırdı. Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yerini kısa süre içinde almayı başaran dizinin 3’üncü yeni bölümüne ait fragmanlar ise büyük ses getirdi.

Yeni bölüm fragmanına göre her şeyini kaybeden Elena, Daniel’in doğum günü için aldığı hediye ile başlarını bir yer bulmalarını sağlamıştır. Sülaymanların konağına gelen aileler arasında başlayan tapu krizinin sonuçları ise merak ediliyor. Ertan ve Jovanka’nın ise konağa aynı anda gelmeleri ise iki aileyi de çıldırtacaktır.

Balkan Ninnisi Oyuncu Kadrosu

Balkan Ninnisi 1. bölümü 21 Haziran 2022’de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından büyük ses getirdi. Dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli dikkat çekiyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Hakan Boyav, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emre Bey, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Erman Saban gibi başarılı birçok isim yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kapkın oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Uğur Uzunok, Nurallah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç kaleme alıyor.

Balkan Ninnisi Nerede Çekiliyor?

Hikayesi Makedonya’da geçen Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekilmektedir. 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan ve bir yanda Türk ve Arnavut, diğer yanda Makedonların yaşadığı Üsküp’te iki farklı ailenin çocuklarının aşkını konu ediniyor. Hayatları bir şekilde kesişen iki gencin ailelerine ve tüm zorluklara rağmen birbirine kavuşma hikayeleri konu edilecek.