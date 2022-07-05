- 05 Tem 2022 - 16:16

Balkan Ninnisi Dizisi 3.Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Balkan Ninnisi 3.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının yeni başarılı yapımlarından Balkan Ninnisi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yaz dönemi ile birlikte izleyicilerine keyifli anlar yaşatmak isteyen TRT, Balkan Ninnisi dizisi ile oldukça samimi anlara imza atıyor. Sizde Balkan Ninnisi dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linkini merak ediyorsanız işte detaylar...

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Balkan Ninnisi 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1 ekranlarının yeni başarılı yapımlarından Balkan Ninnisi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Oyuncu kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinin heyecanla beklenen 3. yeni bölümüne ait tanıtımlar yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise daha şimdiden izleyicilerde ciddi bir heyecan yarattı. TRT’nin büyük ilgi gören dizisinin kadrosunda ise beklenmedik değişikliklerin yaşanması dikkat çekmişti.

Balkan Ninnisi Yeni Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının ilgi gören yeni dizilerinden Balkan Ninnisi, 5 Temmuz Salı günü ekrana gelecek 3. yeni bölümü ile büyük merak uyandırdı. Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yerini kısa süre içinde almayı başaran dizinin 3’üncü yeni bölümüne ait fragmanlar ise büyük ses getirdi.

Yeni bölüm fragmanına göre her şeyini kaybeden Elena, Daniel’in doğum günü için aldığı hediye ile başlarını bir yer bulmalarını sağlamıştır. Sülaymanların konağına gelen aileler arasında başlayan tapu krizinin sonuçları ise merak ediliyor. Ertan ve Jovanka’nın ise konağa aynı anda gelmeleri ise iki aileyi de çıldırtacaktır.

Balkan Ninnisi Oyuncu Kadrosu

Balkan Ninnisi 1. bölümü 21 Haziran 2022’de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından büyük ses getirdi. Dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli dikkat çekiyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Hakan Boyav, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emre Bey, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Erman Saban gibi başarılı birçok isim yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kapkın oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Uğur Uzunok, Nurallah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç kaleme alıyor.

Balkan Ninnisi Nerede Çekiliyor?

Hikayesi Makedonya’da geçen Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekilmektedir. 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan ve bir yanda Türk ve Arnavut, diğer yanda Makedonların yaşadığı Üsküp’te iki farklı ailenin çocuklarının aşkını konu ediniyor. Hayatları bir şekilde kesişen iki gencin ailelerine ve tüm zorluklara rağmen birbirine kavuşma hikayeleri konu edilecek.  

# Balkan Ninnisi, Balkan Ninnisi haberleri, balkan ninnisi canlı izle, Balkan Ninnisi 5 Temmuz 2022, balkan ninnisi son bölüm izle, balkan ninnisi kesintisiz izle, balkan ninnisi kesintisiz youtube izle, balkan ninnisi canlı yayın izle, balkan ninnisi kesintisiz son bölüm, balkan ninnisi kesintisiz tam izle, balkan ninnisi canlı, balkan ninnisi izle, balkan ninnisi youtube, balkan ninnisi son bölüm izle youtube, Balkan Ninnisi hangi kanalda

05 Tem 2022 - 16:16 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 5. Bölüm Full İzle? 29 Haziran Seversin Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
FOX TV Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya Başlıyor! Esra Ezmeci’yi Soru Nasıl Sorulur, Programa Nasıl Başvurulur? İşte WhatsApp ihbar hattı ve iletişim numaraları… mask
FOX TV Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya Başlıyor! Esra Ezmeci’yi Soru Nasıl Sorulur, Programa Nasıl Başvurulur? İşte WhatsApp ihbar hattı ve iletişim numaraları…
Gönül Dağı Dizisi Yeniden Başlıyor! Dilek, Taner, Asuman, Ramazan Kadroda; TRT1 Sonunda Doğru Kararı Verdi! Ortalığı İnletecekler… mask
Gönül Dağı Dizisi Yeniden Başlıyor! Dilek, Taner, Asuman, Ramazan Kadroda; TRT1 Sonunda Doğru Kararı Verdi! Ortalığı İnletecekler…
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Fahriye Evcen’in Kıpkırmızı Elbisesiyle Verdiği Frikik Olay Oldu! “Hamile Kadınsın Yakışmıyor!” Burak Özçivit Görse Kıyamet Kopar… mask
Fahriye Evcen’in Kıpkırmızı Elbisesiyle Verdiği Frikik Olay Oldu! “Hamile Kadınsın Yakışmıyor!” Burak Özçivit Görse Kıyamet Kopar…
Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Sedat ve Hayri Yıkılacak; Sonu Felaket Oldu! Yapımcı Yollarını Ayırma Kararı Alınca Olanlar Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Sedat ve Hayri Yıkılacak; Sonu Felaket Oldu! Yapımcı Yollarını Ayırma Kararı Alınca Olanlar Oldu!
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 13. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 1 Temmuz 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 13. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL