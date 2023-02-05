Dokuz Oğuz 2.Bölüm İzle Full Tek Parça! 4 Şubat 2023 Dokuz Oğuz Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Dokuz Oğuz 3.Bölüm Fragman
Cumartesi Günü FOX TV Ekranlarında İlk bölüm yayınlanan Dokuz Oğuz Dizisi kendilerini dünyanın her yerindeki Türklere yardım etmeye adamış seçkin Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Tokar; tarih boyunca ve dünyada zulme karşı mücadele eden Oğuz Türklerinin adını verdiği Oğuz Timi haksızlığa karşı mücadele edecek ve dünyanın her köşesinde Türkiye'nin saygınlığını koruyacaktır. 2.bölüm izleme linkine ve 3.bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar..
Dokuz Oğuz 2.Bölüm FOX TV İzle TIKLAYINIZ
2.Bölüm Özeti;
Oğuz Timi Ülkesinden uzakta Lee ve adamlarıyla mücadele ederken hainler boş durmaz ve "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"nin gücünü kırmak isterler. Ankara’da yeni bir şeytani planı devreye sokar
Dokuz Oğuz 2.Bölüm Youtube İzle TIKLAYINIZ
05 Şub 2023 - 00:20 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.