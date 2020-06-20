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/ 20 Haz 2020 - 10:38

İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber

İstanbul’da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti. İstanbul semalarında geceyi gündüze çeviren şimşeklerin görüntüsü ise havadan görüntülendi.