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- 20 Haz 2020 - 10:38

İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber

İstanbul’da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti. İstanbul semalarında geceyi gündüze çeviren şimşeklerin görüntüsü ise havadan görüntülendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dün öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Gündüz megakentin birçok noktasında yollar göle dönerken şiddetli yağış etkisini akşam da sürdürdü. Gece saatlerinde ise gök gürültüsü duyulurken şimşekler çaktı. Gecenin karanlığını gündüze çeviren şimşekler beraberinde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İstanbul semalarını aydınlatan şimşekler, havadan çekilen görüntülerle saniye saniye kayıt edildi.
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