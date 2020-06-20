İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber
İstanbul’da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti. İstanbul semalarında geceyi gündüze çeviren şimşeklerin görüntüsü ise havadan görüntülendi.
Dün öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Gündüz megakentin birçok noktasında yollar göle dönerken şiddetli yağış etkisini akşam da sürdürdü. Gece saatlerinde ise gök gürültüsü duyulurken şimşekler çaktı. Gecenin karanlığını gündüze çeviren şimşekler beraberinde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İstanbul semalarını aydınlatan şimşekler, havadan çekilen görüntülerle saniye saniye kayıt edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.