Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret - Video Haber

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinden gece boyunca yakından takip ederek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Akar, daha sonra Vali Pehlivan ile görüştü. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.