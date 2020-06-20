20 Haz 2020 - 13:37
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın El Bab ilçesinde düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.
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Suriye’de terör örgütü YPG/ PKK Halep’in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinde topçu saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri düzenlenen saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.