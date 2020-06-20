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- 20 Haz 2020 - 13:37

El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın El Bab ilçesinde düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Suriye’de terör örgütü YPG/ PKK Halep’in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinde topçu saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri düzenlenen saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediği kaydedildi.
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