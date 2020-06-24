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/ 24 Haz 2020 - 12:09

Meteoroloji’den korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım...

Meteoroloji’den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi. Yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.