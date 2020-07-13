Gözyaşlarını tutamadı... İHA’nın haberi TRT spikerini ağlattı - Video Haber
İstanbul Sefaköy’de engelli aracını çalan hırsızlar, araç sahibi Ömer Bekir Kazan’ın dünyasını yıktı. İhlas Haber Ajansının gündeme getirdiği haberi sunan TRT spikeri Selver Gözüaçık ise Kanada’dan gelen bir mesaj ile gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul Küçükçekmece’de hırsızlar Ömer Bekir Kazan’ın engelli aracını çalarak hurdaya satmışlar, yaşanan olayı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirmişti. 15 sene önce Hollanda’dan bir yardım severin gönderdiği engelli aracı sayesinde dışarıda rahatlıkla dolaşan Ömer Bekir Kazan, aracının çalınmasından sonra eve mahkum oldu. Yaşanan vicdansız olayı TRT spikeri Selver Gözüaçık, ‘Dün Bugün’ programında sunduğu sırada sosyal medyadan gelen bir mesajla gözyaşlarını tutamadı. Engelli aracı çalınan Ömer Kazan’a, Kanada’dan bir izleyicinin akülü araç alacağını duyuran TRT spikeri ağlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.