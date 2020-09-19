Çatı Katı Aşk 11. Bölüm Full İzle Kanal D! 19 Eylül Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çatı Katı Aşk 11. Bölüm Full İzle YouTube

Kanal D’nin yeni sezon iddialı dizilerinden Çatı Katı Aşk heyecan dolu 11. yeni bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 19 Eylül Cumartesi günü ekrana gelecek yeni bölümünde aksiliklerin bir türlü peşini bırakmadığı ve yalıdan çıkmak için adeta ecel terleri döken çiftler birbirine daha da yakınlaşmışlardır. Son bölümünde Demir’in doğum gününü kutlamak için büyük bir organizasyon yapan çiftler Süheyla’nın aniden tanıklık ettiği baloda büyük bir şaşkın yaşamıştır.

Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin merakla beklenen 11. yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu. 19 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında Çatı Katı Aşk yeni bölümü ile izleyiciler buluşmaya hazırlanıyor.

Çatı Katı Aşk 10. Son Bölüm Özeti

Çatı Katı Aşk dizisinin ekrana gelen son bölümünde yalıda mahsur kalmalarının ardından çıkmak için büyük mücadele etmiştiler. Asaf’ın da gelmesinin ardından iyice köşeye sıkışan kahramanlarımız yalıdan çıkmanın bir yolunu aramaktadır. Öte yandan Ayşen ve Demir’in ortalarda görünmemesi ise mahallede yeni bir karmaşanın ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Ateş ve Yasemin ise bir yandan hayatlarına adapte olmuş şekilde mahalleye dönmelerinin arından Ateş’e olan duygularının farkına varmaya başlayan Ayşen ve Demir’in de Yasemin’e olan ilgisi işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur.

Çatı Katı Aşk Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Kanal D ekranlarında 19 Eylül Cumartesi günü 20.00’de izleyicilerle buluşacak Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölümünde izleyicileri pek çok sürpriz bekliyor olacak. Ateş, Yasemin ve Ayşen’in, Demir’e yaptıkları sürprizin kendilerini bir hayli zor durumda bırakmasının ardından bu durumdan kurtulmak için Ateş tarafından herkesi oyalayacak yeni bir yol bulması dikkat çekiyor.

Asaf’ın yurt dışında olmasını bahane ederek yatla açılmaya karar veren çiftleri bu kez yepyeni olaylar beklemektedir. 11. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin heyecan dolu yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.