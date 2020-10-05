Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! TIKLAYINIZ

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! TRT1 ekranlarında geçen hafta yayın hayatına başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle seyirciden tam puan almayı başardı. İlk bölümü ilr reytinglerde zirveye oynayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yaşanacak gelişmeler merak edilmeye başlandı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi daha ilk günden seyircisine yeni bölümü bekletmeye başladı.

Başrollerini Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi isimlerin oynadığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Melikşah'ın ülkesini koruma sevdasını, taht kavgalarını ve aşklarını anlatıyor. Dönem dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu Merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Uyanış Büyük Selçuklu 1. Bölümde Neler Oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü geçen hafta pazartesi günü seyirci ile buluştu. Yayınlanan ilk bölümde daha çok karakterlerin tanıtıldığı dizi hareketli sahneleri ile de dikkat çekti.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçen haftaki bölümünde Sultan Arpaslan'ın ölümü ile Melikşah'ın tahta geçişi anlatıldı. Melikşah'ın çok karışık bir süreçte tahta geçmesi ve tahta geçtiği gün de çok sevdiği Başulu hatunun ölmesi ile hayatı giderek zorlaşır. Ancak Nizamülmülk ve Melikşah'ın fedaisi Sencer Melikşah'ın yanındadır. Melikşah Hem dışardaki hem de içerdeki düşmanlarla savaşırken, Melikşah'ın hatunu Terken ise sarayı ele geçirmeye çalışıyor. Bu sırada saraya gelen Türkmen kızı Elçin ise işleri değiştiriyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan ilk bölümden sonra yaşanacaklar büyük merak konusu oldu. Melikşah'ın mücadelelerinin nasıl gideceği ve Elçin'in saraydaki dengeleri nasıl değiştireceği izleyici tarafından merakla bekleniyor. Melikşah'ın mücadeleleri kadar Terken hatunun entrikaları ve Sencer'in aşkı da seyirciyi ekrana çekmeye devam edecek. Uyanış Büyük Selçuklu heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.