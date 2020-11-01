Depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Samsun'da toprağa verildi
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Hatun Tokoğlu, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Hatun Tokoğlu, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette hayatını kaybedenlerden, Havzalı emekli öğretmen 71 yaşındaki Tokoğlu'nun cenazesi, memleketine getirildi.
Alışveriş sırasında depreme yakalan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Tokoğlu'nun cenazesi, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Hatun Tokoğlu'nun cenazesine, oğulları Erman ve Erhan Tokoğlu, yakınları ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve vatandaşlar katıldı.
Sınıf öğretmeni Tokoğlu'nun, 1995 yılında Havza Merkez İlkokulundan emekli olduğu, bir süre sonra İzmir’de yaşayan çocuklarının yanına yerleştiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.