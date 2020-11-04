Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 4 Kasım Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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TV8’in ekranlara taşıdığı, gerçek hayat hikayesi Doğduğun Ev Kaderindir, her çarşamba saat 20.00’da izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Gülseren Budaycıoğlu’nun eseri Camdaki Kız’dan uyarlanan dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın bulunduğu dizinin senaryosunu; Eylem Canpolat, Seray Şahiner, Doruk Erengül, Ayşenur Sıkı ve Defne Gürsoy kaleme alıyor.
Yayınlandığı ilk tarih 25 aralık 2019’dan bu yana seyircinin ilgisini oldukça çekmiş durumda olan dizinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinden Demet Özdemir, Zeynep karakterini canlandırırken, bir diğer başrol olan İbrahim Çelikkol ise Mehdi karakterini canlandırıyor. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi yeni bölümleriyle, TV 8’de devam ediyor.
Doğduğun Ev Kaderindir 17. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV’nin sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşananlar, izleyicinin ilgisini oldukça çekmiş görünüyor. Kilitli kapılar ardında kalan ve perişan olan Zeynep, kendi hayatının kontrolünü tekrar sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya karar verir. Pişmanlıkla sarsılan Mehdi, her şey için geç olmasından korkar. Zeynep ve Mehdi yol ayrımına gelir. Bu ayrım herkeste farklı şeyler uyandırır.
Nuh, Mehdi’yi kendisine getirmeye çalışırken, Müjgan da eline geçen fırsat ile birlikte Benal’in aklında soru işaretleri bırakır. Kibrit ve Cemile ise Zeynep’e destek olur. Sultan, her zaman olduğu gibi yardıma ihtiyacı olan herkese elini uzatır, evini ve kalbini açar. Mehdi kendi onurunu dahi ayaklar altına alarak, Zeynep’i yolundan döndürmek için büyük bir uğraş verir. Zeynep de duygusunun ve mantığının çatışmasında, kırgınlıkları ve ümitleri ile bir seçim yapmak zorundadır.
Doğduğun Ev Kaderindir 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
FOX TV’nin merakla yeni bölümü beklenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’de bu hafta Zeynep, vermek zorunda olduğu kararlarla baş başa kalmıştır. Mehdi’nin Zeynep’i ikna çabalarının başarılı olup olmayacağı ise merak konusu. Zeynep’i yolundan döndürmeye çalışan Mehdi’nin, başarılı olup olmayacağını izleyicilerin merakla bekliyor. Zeynep’in alacağı kararların nelere yol açacağı ve daha fazlası bu akşam 20.00’da TV 8’de!
04 Kas 2020 - 13:26 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.