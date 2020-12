Zuhal Topal'la Sofrada 489. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık 2020 Puan Durumu...

Zuhal Topal'la Sofrada 489. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ekranların en sevilen yemek programı her hafta birbirinden renkli yarışmacıları ile seyirciyi ekrana kilitliyor. Yayınlandığı günden bu yana beğeni toplamaya devam eden Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışma programında her hafta 5 gelin ve kaynana yarışıyor. Gelinlerin mutfakta hünerlerini gösterdiği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Haftanın hergünü farklı bir gelinin hazırladığı menüyü kaynanalara ve Zuhal Topal’a sunduğu programda büyük ödül için kıyasıya rekabet ediliyor. Kaynanaların kendi gelinlerini birinci yapmak için verdiği puanlara Zuhal Topal’ın puanları da ekleniyor. Her hafta cuma günü en çok puan alan yarışmacı açıklanıyor. Haftanın birincisi olan gelinin 15 bin liralık büyük ödüle sahip olduğu programda heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 2 Aralık Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada programında yeni haftanın üç yarışmacısı geride kaldı. Program bugün haftanın dördüncü yarışmacısının hünerlerini sergileyeceği bölüm ile ekrana gelecek. Dün yarışan Merve Dilan Zengin’in kaç puan aldığı ise merak konusu oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada programında bu hafta Maysa Kaya, Nuray Korkusuz ve Merve Dilan Zengin performanslarını sergiledi. Haftanın ilk yarışmacısı Maysa Kaya 33 puan ile zirveyi elinde tutarken, Nuray Korkusuz 24 ve Merve Dilan Zengin ise 28 puan aldı. Programın bugün yarışacak ismi olan Zeynep Kübra Erdal’ın kaç puan alacağı ise merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 3 Aralık Yarışmacısının Puanı Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında yeni haftanın birincisi merakla bekleniyor. Haftanın finaline çok yaklaşılan programda Zeynep Kübra Erdal’ın kaç puan aldığı ise henüz belli değil. Program bugün 16.00’da FOX TV’de ekrana geldikten sonra güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.