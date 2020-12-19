Kocaeli'de tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. D-100 kara yolunda 16 Aralık'ta meydana gelen kazaya ilişkin görüntülerde, tırın servis minibüsüne çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, duraktaki bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. idaresindeki tır, durakta yolcu alan 41 P 0451 plakalı servis minibüsüne ve durağa çarpmıştı. Kazada, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.