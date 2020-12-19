Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Ara 2020 - 21:59

Kocaeli'de tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. D-100 kara yolunda 16 Aralık'ta meydana gelen kazaya ilişkin görüntülerde, tırın servis minibüsüne çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, duraktaki bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. idaresindeki tır, durakta yolcu alan 41 P 0451 plakalı servis minibüsüne ve durağa çarpmıştı. Kazada, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.
# dilovası, Güvenlik Kamerası, trafik kazası, istanbul

19 Ara 2020 - 21:59 AA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kefaret Dizisi 6. Bölüm Fragmanında Olaylar Olaylar! Zeynep Ahmet’e Öyle Bir Şey Yapıyor Ki Ahmet Resmen Deliriyor! mask
Kefaret Dizisi 6. Bölüm Fragmanında Olaylar Olaylar! Zeynep Ahmet’e Öyle Bir Şey Yapıyor Ki Ahmet Resmen Deliriyor!
Gönül Dağı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sır Perdeleri Kalkıyor, Macera ve Eğlencenin Dozu Vites Artırıyor!  mask
Gönül Dağı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sır Perdeleri Kalkıyor, Macera ve Eğlencenin Dozu Vites Artırıyor! 
Arıza Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Arıza'da Savaş Kızıştı: Ne Yaptın Sen Numan? Kime Niyet, Kime Kısmet! mask
Arıza Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Arıza'da Savaş Kızıştı: Ne Yaptın Sen Numan? Kime Niyet, Kime Kısmet!
Kefaret Dizisi 5. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Aralık Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 5. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Aralık Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 17. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Aralık Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 17. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Aralık Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 20 Aralık Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 20 Aralık Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL