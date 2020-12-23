Sadakatsiz Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 23 Aralık Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz Dizisi 11. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanamaya başlayan Sadakatsiz dizisi ilk bölümünden bu yana izleyenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran dizi ekrana gelen her yeni bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan yapım oluyor. Heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çeken yapım büyük beğeni topluyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da Kanal D’de ekrana geliyor.

Kanal D ekranlarının en başarılı yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen rol alıyor. Aldatılan Asya’nın kocasından intikam almak için girdiği yolun anlatıldığı yapımda gerilim dolu sahneler ekrana geliyor. Sadakatsiz dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Sadakatsiz Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi geçen hafta 10. bölümü ile ekrana geldi. Volkan ve Asya arasında savaşın devam ettiği son bölümde Asya oğlunu düşünürken, Volkan ise sınırları zorlamaya devam eder. Dizi son bölümü ile yine sosyal medyada gündem oldu.

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen son bölümünde Volkan, Asya’yı rahatsız etmeye devam eder. Asya oğlu Ali ile kurdukları iki kişilik dünyasının alt üst olmasında korkarken, buna izin vermemek için elinden geleni yapacaktır. Asya her ne kadar Volkan’dan nefret etse de oğlu için onunla ateşkes imzalamaya karar verir. Ancak Volkan’ın ateşkese niyeti yoktur. Asya’ya hayatlarının bir parçası olduğunu göstermeye ve onun sınırlarını zorlamaya devam eder. Derin Volkan’ın aldığı kararlardan ve yaptıklarından hiç memnun değildir, yine de Volkan’ı anlamaya ve onun yanında olmaya çalışır.

Sadakatsiz Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde sonra Volkan’ın intikam için atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor. Asya’nın oğlunu ve kendini korumak için bu savaşta kozlarını ortaya koymaya başlayacağı 11. bölüm bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.