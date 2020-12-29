Baraj Dizisi 21. Bölüm Fragmanı İzle! Fırtına Kopuyor, Sen Neymişsin be Nazım?
FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Baraj, yayınlanan 21. bölüm fragmanı ile yine merak konusu oldu. Kanalın resmen reyting kozu haline gelen fenomen dizideki gelişmeler sürekli gündemde kalırken, dizinin yayınlanan bölümü ile birlikte izleyicilerin 1 haftalık sabırsız bekleyişi başlıyor.
FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Baraj, yayınlanan 21. bölüm fragmanı ile yine merak konusu oldu. Kanalın resmen reyting kozu haline gelen fenomen dizideki gelişmeler sürekli gündemde kalırken, dizinin yayınlanan bölümü ile birlikte izleyicilerin 1 haftalık sabırsız bekleyişi başlıyor. Burak Yörük, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk ve Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizide 21. bölümle birlikte çok soru yanıt buluyor.
Salı akşamları FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Baraj dizisi 21. bölümünde de sürpriz gelişmelere gebe olduğunu bir kez daha gösterdi. Dizinin fragmanında pek çok sürpriz gelişmenin detayları açığa çıkarken, izleyiciler ava giden avlanır teması ile yeni bölümde ekranların karşısından bir an olsun çekilemeyecekler.
Hapisten 5 yıl sonra çıkan Nazım’ın intikamını almak için neler yapacağı merakla takip edilirken, Hakan’ın gerçek yüzünü çıkarmak adına Nehir’in gerçekleri Nazım’a anlatmasının bedeli çok ağır olmuştur. Hakan’ın yaptıklarının intikamını Nazım mı Nehir mi alacak sorusu izleyici meraka sokarken, Hakan ve Tarık’ın bir yandan Nazım’a karşı hamlelerini ustaca savuran Nazım’ın hazırladığı sürprizler olay olmaktadır.
Nazım ise yeniden hapsa girmemek ve bir yandan intikamını almak adına başlattığı mücadele izleyicilerin desteğini almayı başardı. Dizide yer alan her karakterin ilgi ile takip edildiği Baraj dizisi, yayınlanan 21. bölüm fragmanı ile yine fırtınalar estirdi.
29 Ara 2020 - 17:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.